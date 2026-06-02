Zamijenio je Mourinha u Feneru pa dobio otkaz, sad preuzima klub iz Serie A

Talijanski prvoligaš Bologna je u utorak objavila da je potpisala ugovor s Domenicom Tedescom do lipnja 2028. s opcijom produljenja na još jednu godinu.

Četrdesetogodišnji Tedesco će na klupi Bologne naslijediti Vincenza Italiana , koji se prošli tjedan sporazumno raskinuo ugovor s klubom nakon dvogodišnjeg angažmana.

Tedesco je otpušten iz Fenerbahčea u travnju nakon što je preuzeo klub prošlog rujna na temelju dvogodišnjeg ugovora nakon odlaska Josea Mourinha.

“Bologna FC 1909 može potvrditi imenovanje Domenica Tedesca za glavnog trenera naše muške prve momčadi. Tedesco je potpisao ugovor do 30. lipnja 2028. s opcijom za jednogodišnje produljenje”, objavio je klub iz Serie A.

Tedesco je započeo svoju seniorsku trenersku karijeru 2017. u njemačkom klubu Erzgebirge Aue, a od tada je vodio Schalke 04, moskovski Spartak i RB Leipzig.

Također je bio glavni izbornik Belgije dvije godine, od 2023. do 2025., preuzevši dužnost od sadašnjeg portugalskog izbornika Roberta Martineza nakon Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru.