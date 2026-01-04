Vlašićev Torino uvjerljivo slavio protiv Bradarićeve Verone

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

Nogometaši Torina s uvjerljivih su 3:0 slavili na nedjeljnom gostovanju u Veroni, u utakmici 18. kola talijanske Serie A, a hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je s kapetanskom vrpcom predvodio pobjedničku momčad.

Giovanni Simeone je u 10. minuti postigao vodeći pogodak za Torino, a preostala dva su pala pred sam kraj dvoboja uz sudjelovanje 20-godišnjeg švedskog napadača Alieua Njiea. Prvo je u 87. minuti bio dodavač za strijelca Cesarea Casadeija, a u prvoj minuti dodatka je postavio konačnih 3-0.

Ovo je treća pobjeda Torina u posljednja četiri prvenstvena nastupa i druga uzastopna na gostujućem terenu. Torino je s 23 boda došao do 11. mjesta ljestvice Serie A.

Domagoj Bradarić je u ovoj utakmici ostao na klupi Verone, koja je s 12 bodova u skupini tri momčadi iz zone ispadanja, uz Fiorentinu i Pisu.

Vodeći Milan ima 38 bodova, jedan više od Napolija koji je u prvom nedjeljnom dvoboju slavio s 2-0 na gostovanju kod Lazija. Trećeplasirani Inter ima 36 bodova, ali i utakmicu manje od Milana koju će odigrati večeras (20.45 sati), kad će ugostiti Bolognu.