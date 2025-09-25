Vlašićev Torino izborio osminu finala Coppa Italije

Nogometaši Torina pobijedili su kao domaćini Pisu s 1:0 i tako izborili plasman u osminu finala Coppa Italije.

Cesare Casadei je već u 9. minuti postigao pogodak koji je Torino odveo među 16 najboljih klubova koji će nastaviti natjecanje u Coppa Italiji.

Do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao, a gosti su u 62. minuti ostali i s igračem manje, jer je izravan crveni karton dobio Juan Cuadrado.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić je za Torino igrao od 65. minute.

Torino će u osmini finala gostovati kod Rome.

Ostali parovi su:

Bologna – Parma

Lazio – Milan

Juventus – Udinese

Atalanta – Genoa

Inter – Venezia

Fiorentina – Como

Napoli – Cagliari

Te su utakmice na rasporedu početkom prosinca.

