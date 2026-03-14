Vlašićev suigrač otkrio koja je njegova tajna: ‘Odspava deset sati’

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Talijanski mediji sipaju hvalospjeve.

Nikola Vlašić bio je jedan od junaka uvjerljive pobjede Torina 4:1 protiv Parme u sklopu 29. kola Serie A.

Vlašić je nakon utakmice još jednom potvrdio da mu je ovo najbolji period otkako je u Torinu.

“Ovo nam je bila jako važna utakmica, Parma je tvrd protivnik, ali odigrali smo zrelo, znali smo kad treba držati loptu, a kad ubrzati. Osjećam se puno bolje fizički, mogu igrati visoki ritam svih 90 minuta i to se vidi na terenu. Igrao sam opet kao ‘mezzala’, ali meni je najvažnije da sam na terenu, pozicija mi je manje bitna”, rekao je Vlašić za Sky Sport.

Vlašićev suigrač Giovanni Simeone otkrio je da je mentalna stabilnost tajna Vlašićeve sjajne forme.

“Vlašić je briljantan igrač, vrlo energična osoba koju jako volim. Pitate me u čemu je njegova tajna? Legne već oko pola deset navečer, odspava deset sati i zato je svaki dan na maksimumu. Eto otkud ovakve partije”, poručio je Simeone.