Vlašić zabio za pobjedu Torina u Serie A

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

U 15. kolu talijanske Serie A Torino, čiji je kapetan hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić, je na domaćem terenu ugostio Cremonese. Torinski klub ostvario je pobjedu od 1:0, a jedini strijelac bio je Vlašić u 27. minuti susreta.

U prvom dijelu ključan je baš bio hrvatski reprezentativac. U 27. minuti je Nikola Vlašić šestu utakmicu u nizu sudjelovao za gol. Sve je to krenulo protiv Farskih otoka kada je zabio gol, a to se nastavilo protiv Crne Gore, Coma, Leccea te protiv Milana, a sada je zabio i protiv Cremonesea.

Na kraju se ispostavilo da je to bio jedini pogodak na utakmici što je značilo da je Vlašić zabio za pobjedu. Ovim slavljem Torino je skočio na 12. mjesto dok je Cremonese na devetoj poziciji Serie A.