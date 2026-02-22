Vlašić najbolji, Kulenović najlošiji igrač u porazu Torina

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

Nogometaši Genoe pobijedili su u nedjelju na svom terenu u utakmici 26. kola talijanskog prvenstva Torino s 3-0.

Genoa je u vodstvo došla u 21. minuti pogotkom Nortona-Cuffyja, a Ekuban je povećao na 2-0 pet minuta prije odlaska na odmor. Junior Messias e u 83. minuti zabio za konačan rezultat.

Hrvatski nogometaši Nikola Vlašić i Sandro Kulenović krenuli su od prve minute za Torino. Vlašić je bio kapetan i odradio je maksimalnu minutažu. Kulenovića je u 60. minuti zamijenio Duvan Zapata. Prema ocjenama SofaScorea, Vlašić je bio najbolji u poraženoj s ocjenom 7.1. Kulenović je bio među najlošijim pojedincima na utakmici. Zaslužio je ocjenu 6.1, kao i kolega mu Guillermo Maripan.

Genoa je 14. na ljestvici sa 27 bodova, koliko ima i Torino na 15. mjestu.