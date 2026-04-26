Vlašić golom protiv Intera donio Dinamu nekoliko milijuna eura

Podijeli :

Nicolo Campo via Guliver

U 34. kolu Serie A Torino je remizirao s Interom 2:2, a ključan pogodak, koji je donio i ostanak Torinu u ligi, zabio je Nikola Vlašić.

Inter je vodio 2:0 golovima Marcusa Thurama i Yanna Bissecka, ali do kraja susreta Torino je golovima Giovannija Simeone i Nikole Vlašića došao do poravnanja i ključnog boda u Serie A.

Naime, ovim bodom ostali su u ligi jer 18. Cremoneseu bježe 13 bodova četiri kola prije kraja.

S ovim ishodom sretan će biti i Dinamo jer sada Torino mora otkupiti Sandra Kulenovića zbog klauzule u ugovoru. Naime, Kulenović će zbog ostanka Torina u ligi prijeći za stalno na sjever Italije, a Dinamo će pripasti tri i pol milijuna eura.

Kulenović u ovoj utakmici nije nastupio, a dosad u ligi nije zabio nijedan gol te je tek upisao jednu asistenciju. Jedin gol zabio je u porazu od Intera u Coppa Italiji.