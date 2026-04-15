Vlašić dao kratak i jasan odgovor na pitanje ostaje li u Torinu

Nicolo Campo via Guliver

Hrvatski reprezentativac nije oklijevao s odgovorom.

Ofenzivni veznjak Torina, Nikola Vlašić proveo je u srijedu sat i pol s navijačima. Sa suigračem Alieuom Njiejem (20) u klupskoj trgovini u centru Torina potpisivao je autograme i fotografirao se s više od 500 okupljenih navijača.

Kada ga je jedan od navijača upitao ostaje li u klubu, Vlašić je bez oklijevanja rekao “Da”, piše Tuttosport.

Ugovor Vlašića s Torinom traje do ljeta 2027. godine. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na devet milijuna eura. Ranije u karijeri nastupao je za Hajduk, Everton, moskovski CSKA i West Ham.