VIDEO / Modrić se vratio na teren! Pogledajte ovacije publike i hrvatske zastave na tribinama

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U prijateljskoj utakmici između Milana i Intera igranoj u Perthu, Luka Modrić je u igru ušao u 62. minuti i odmah preuzeo kapetansku traku, a publika ga je očekivano pozdravila glasnim ovacijama.

Novi trener Milana Ruben Amorim u najavi prijateljskog ogleda s Interom dao je naslutiti da će Luka Modrić upisati prve minute u dresu Rossonera nakon što je ljetos produžio ugovor na još jednu sezonu.

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Kapetan hrvatske reprezentacije u igru je ušao sredinom drugog poluvremena, u sklopu niza zamjena koje je napravio portugalski stručnjak u 62. minuti.

Na terenu je zamijenio Youssoufa Fofanu, a navijači su njegov ulazak u igru dočekali gromoglasnim aplauzom, pri čemu je na tribinama bila izvješena i nekolicina hrvatskih zastava.

Ušao je u trenucima dok je njegova momčad gubila 1:0, nakon što je Inter u vodstvo doveo Federico Dimarco u 52. minuti. Utakmica je još u tijeku.