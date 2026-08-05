VIDEO / Modrić genijalnim potezom pomogao izboriti penal u remiju Milana i Intera

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U spektakularnom prijateljskom okršaju odigranom u australskom Perthu, AC Milan i Inter odigrali su 1:1 pred više od 52 tisuće gledatelja na stadionu Optus.

Iako je utakmica imala pripremni karakter za nadolazeću sezonu Serie A, navijači su svjedočili pravoj drami u kojoj je ulogu odigrao i hrvatski kapetan Luka Modrić.

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Susret je započeo dirljivom posvetom preminuloj klupskoj legendi Milana Francu Baresiju, prvi gol vidjeli smo u 52. minuti kada je poveo Inter. Talijanski reprezentativac Federico Dimarco rutinski je pospremio loptu u mrežu nakon preciznog ubačaja Nicole Barelle.

Za hrvatske navijače najzanimljiviji trenutak dogodio se u 60. minuti kada je trener Rossonera Ruben Amorim uveo u igru Luku Modrića, uz spektakularne ovacije s tribina. Hrvatski čarobnjak promijenio je ritam utakmice, a najzapaženiji trenutak zbio se sedam minuta prije kraja dvoboja.

Modrić je u svom prepoznatljivom stilu poslao fantastično i milimetarski precizno dubinsko dodavanje za Christophera Nkunkua, koji je utrčao iza leđa obrane Intera. Francuskog je napadača u kaznenom prostoru oborio Carlos Augusto, a sudac je bez oklijevanja pokazao na bijelu točku. Siguran realizator najstrože kazne bio je sam Nkunku, postavivši konačnih 1:1.

Ovim izjednačenjem Milan je nastavio svoj niz nepobjedivosti protiv gradskog rivala koji traje još od sezone 2023./24.

Rossoneri sada putuju u Indoneziju gdje ih čeka okršaj s Chelseajem, dok će Inter u subotu u Perthu snage odmjeriti s torinskim Juventusom.

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