VIDEO / Igrač koji je plakao kad je napuštao La Masiju junak pobjede Udinesea

U prijateljskoj utakmici Udinese je u Enschedeu pobijedio Twente 1:0 golom nekadašnjeg talenta škole Barcelone.

Jedini strijelac u pobjedi Udinesea 1:0 bio je u 50. minuti Iker Bravo (20), španjolski napadač koji je ponikao u La Masiji, čuvenoj Barceloninoj školi.

Međutim, 2021. godine napustio je matični klub, iako to nije tražio.

“Pričam otvoreno i kažem stvari kako jesu. Nikad nisam tražio više novca, nikad me to nije motiviralo. Sve što sam tražio jest da igram za momčad do 19 godina. Imao sam jako dobru sezonu s nevjerojatnim učinkom”, rekao je jednom prilikom na tu temu Bravo.

Ali to se nije dogodilo. Unutar kluba došlo je do rošada koje su na koncu neizravno otjerale Brava iz kluba.

“Jordi Roura bio mi je rekao da ću biti u U-19 momčadi, ali onda je došao Alexanko, a on nije ni znao tko sam. Tu sam shvatio da su se stvari promijenile. Sjećam se da sam plakao jer nisam htio otići, no majka mi je rekla da moram izaći iz zone komfora.”

Bravo je odabrao Bayer iz Leverkusena koji ga je dvije godine posudio B momčadi Real Madrida. U ljeto 2024. potpisao je četverogodišnji ugovor s Udineseom. U prvoj sezoni uglavnom je bio rezerva. Nastupio je u 29 utakmica Serie A, uz dva gola i asistenciju.

Udinese do početka natjecateljske sezone ima za odigrati još dvije prijateljske utakmice s Werderom, obje 9. kolovoza.

