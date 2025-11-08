VIDEO / Bivša zvijezda Dinama uplakana napustila teren u ‘Cvajti’

Podijeli :

U 12. kolu njemačke 2. Bundeslige Kaiserslautern je ugostio legendarnu Herthu. Gosti iz Berlina poveli su u 20. minuti, a to je u drugom dijelu natjeralo domaćeg trenera da u igru uvede Mahira Emrelija, bivšeg igrača Dinama. Azerbajdžanac je ušao u 63. minuti, ali je samo 14 minuta kasnije zbog nesretne ozljede morao napustiti travnjak. Pogodilo je to bivšeg dinamovca koji nije mogao suzdržati svoje emocije te je uplakan napustio teren. Emreli je u Dinamu bio od 2022. do 2024. godine te je u 32 HNL nastupa upisao devet pogodaka.

