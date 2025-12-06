Verona bez Bradarića protiv Pašalićeve Atalante upisala prvu pobjedu sezone

Podijeli :

xRobertoxTommasini IPAxSportx xipa-agency.netx IPA_68843858 IPA_Agency_IPA68843858 via Guliver Image

U 14. kolu Serie A Hellas Verona je ugostila je Atalantu. Domaća momčad bila je bez povremenog hrvatskog reprezentativca Domagoja Bradarića dok je za klub iz Bergama Mario Pašalić igrao od 61. minute. Verona je unatoč očekivanjima upisala pobjedu s 3:1 te su se približili izlasku iz zone ispadanja.

Iako su kolo počeli na pretposljednjem mjestu Serie A, Verona je dobro krenula u susret. U 28. minuti su poveli golom Rafika Belghalija da bi osam minuta kasnije Giovane zabio za 2:0. Do kraja poluvremena nije bilo promjene rezultata i Verona je na predah otišla s 2:0.

U drugom poluvremenu je Verona u 71. golom Antoinea Bernedea povela s 3:0 da bi u 81. minuti Gianluca Scamacca iz kaznenog udarca ublažio poraz Atalante.

Veroni je ovo prva pobjeda sezone te su sada na devet bodova i imaju dva manje od mjesta koje donosi spas u elitnom rangu Italije. Što se tiče Atalante, oni su na 12. mjestu sa 16 bodova, sedam manje od sedmog mjesta, posljednjeg koje vodi u neko europsko natjecanje.