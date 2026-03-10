Veliko priznanje za Bobana: Nominiran je za Milanovu Kuću slavnih

Projekt, pokrenut povodom 125. godišnjice kluba u suradnji s Emiratesom, ima za cilj odati priznanje igračima koji su svojim talentom, ponašanjem i doprinosom obilježili povijest Rossonera. Boban je među 30 kandidata iz veznog reda, što predstavlja veliko priznanje jednom od najuspješnijih stranih igrača u povijesti kluba.

Kuća slavnih započela je 2024. godine, a prvi član bio je legendarni Franco Baresi, aktualni počasni dopredsjednik kluba. Izbor novih članova temelji se na glasovima navijača, dok klub zadržava pravo počasnog odabira. Nakon odabira najboljih napadača, ove godine na red su došli vezni igrači, među kojima je nominiran i Boban.

Boban je za Milan igrao od 1991. do 2001., uz posudbu u Bariju prvu sezonu, odigrao je 251 utakmicu, zabio 30 golova i upisao 37 asistencija. S Milanom je osvojio četiri naslova prvaka Italije, Ligu prvaka 1994., UEFA Superkup i tri talijanska Superkupa. Kasnije je kao jedan od čelnika kluba, zajedno s Paolom Maldinijem, postavio temelje za osvajanje naslova 2022. godine.

Sama nominacija potvrda je njegovog značajnog doprinosa klubu i statusa miljenika navijača.