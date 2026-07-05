Vatrenom je eksplodirala vrijednost nakon SP-a: Bayern bi ga ‘sutra’ doveo, ali cijena je paprena

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu dobila novog nositelja igre za budućnost. Martin Baturina (23) odigrao je sjajan turnir, nametnuvši se kao prva violina u veznom redu Vatrenih te je privukao golemi interes europskih velikana, uključujući i madridski Real.

Iza mladog veznjaka je i vrhunska klupska sezona u talijanskom Comu pod vodstvom Cesca Fabregasa, gdje je u 34 utakmice postigao osam golova i upisao četiri asistencije, odvevši klub povijesno u Ligu prvaka.

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Baturina je bio starter u sve tri utakmice skupine, a engleskoj mreži zabio je i premijerni pogodak Hrvatske na Mundijalu. Posebno se istaknuo u dvoboju s Panamom na kojem je ostvario stopostotni učinak u driblinzima (6/6) i iznudio čak sedam prekršaja.

Tako je postao najmlađi igrač na SP-u s minimalno šest driblinga i sedam izborenih faulova još od Diega Maradone 1982. godine, što je podatak koji je odmah odjeknuo u nogometnom svijetu. Ugledna španjolska Marca već ga je javno etiketirala kao legitimnog nasljednika Luke Modrića, suptilno ga nametnuvši i kao idealno rješenje za budućnost veznog reda Reala.

Njegove sjajne predstave odmah su aktivirale tržište. Bayern München i Tottenham doveli bi ga ‘sutra’ – poslali su službene ponude teške između 50 i 60 milijuna eura, no Como ih je glatko odbio i spremio u ladicu. Prema pisanju Sportskih novosti, Como za svog dragulja traži okruglih 80 milijuna eura, i ispod tog iznosa uopće ne želi otvarati pregovore. S obzirom na to da je Baturina postao najvruća roba na tržištu, ta bi se rekordna prodaja mogla realizirati vrlo brzo.