Vatreni na žestokom udaru kritika: ‘Katastrofa, na toj poziciji je negledljiv’

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Napolija ostvarili su treću pobjedu u isto toliko nastupa u talijanskom prvenstvu svladavši kao gosti Fiorentinu sa 3:1.

Prvaci su poveli s 1:0 golom Kevina De Bruynea u šestoj minuti iz kaznenog udarca. Rasmus Hojlund povećao je na 2:0 u 14. minuti da bi Sam Beukema u 51. minuti pogodio za 3:0 Napolija. U 79. minuti Luca Ranieri ranije uspio ublažiti poraz domaćih.

POVEZANO Pongračić igrao u porazu Fiorentine od Napolija

Marin Pongračić igrao je za Fiorentinu do treće minute nadoknade. Bio je jedan od najslabije ocijenjenih igrača na terenu, Sofascore mu je dala 5,6, kao i njegovom suigraču iz posljednje linije Pietru Comuzzu.

“Pongračić je katastrofa kao stoper, na toj poziciji je negledljiv. Palladino (bivši trener Fiorentine) ga je odmah maknuo iz te uloge i valjda postoji razlog za to, zar ne? Ne želim raditi usporedbe s prošlom sezonom, ali ovo je momčad bez glave i repa”, govori bivši napadač Fiorentine Sauro Fattori za Radio Viole.

Fatorri smatra da je trener Stefano Pioli pogriješio kod još jednog igrača, tvrdi da je Edinu Džeki trebao dati puno veću slobodu protiv Napolija:

“Džeko je igrao na poziciji Caviglije, u redu je zatvarati utakmicu, ali on je napadač. U takvoj utakmici on je beskoristan, stavili ste ga u situaciju u kojoj je mogao samo izgledati loše. Trener Pioli ništa ne razumije”, zaključio je.