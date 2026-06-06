Vatreni na pragu transfera karijere? Sprema se ponuda od 15 milijuna eura

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AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić (28) mogao bi napraviti najveći transfer u dosadašnjoj karijeri.

Nakon četiri godine u Torinu, svestrani veznjak mogao bi preseliti u redove talijanskog velikana Rome.

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Njegov dolazak u Rim izričita je želja novog trenera Vučice, Gian Piera Gasperinija, koji iznimno cijeni Vlašićevu polivalentnost u veznom redu i napadu. Prvi kontakti između klubova već su uspostavljeni, a Roma priprema ponudu tešku između 12 i 15 milijuna eura. Rimljani igraju na kartu da Vlašić ulazi u posljednju godinu ugovora, zbog čega bi Torino mogao pristati na prodaju kako ga idućeg ljeta ne bi izgubio bez odštete.

Ovaj transfer donio bi 28-godišnjem Splićaninu povratak na najveću europsku pozornicu i nastup u Ligi prvaka, u kojoj je zadnji put igrao još 2018. godine za moskovski CSKA. Vlašić je sjajnim igrama zabetonirao mjesto kod Zlatka Dalića, te se od njega očekuje velika uloga na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Bivši igrač Hajduka, Evertona i West Hama za Torino je dosad odigrao 143 utakmice uz učinak od 22 gola i 19 asistencija.