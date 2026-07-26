Vatreni na pragu odlaska u Serie A, poznata je i cijena

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xxDamirxSkomrljx via Guliver Image

Kristijan Jakić ovog bi ljeta mogao zaključiti svoju bundesligašku epizodu i preseliti u Serie A. Hrvatski reprezentativac našao se ponovno na meti Torina, koji je obnovio interes za veznjaka Augsburga, dok je njemački klub već postavio odštetni zahtjev za njegov mogući transfer.

Prema pisanju Tuttosporta, Torino je posljednjih dana intenzivirao kontakte oko dovođenja 29-godišnjeg nogometaša. U klubu vjeruju da bi Jakić donio kvalitetu koja im nedostaje u veznom redu, prije svega agresivnost, defenzivnu sigurnost i ravnotežu ispred posljednje linije.

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Nakon pet sezona provedenih u Njemačkoj, gdje je nosio dresove Eintracht Frankfurta i Augsburga, Jakić je navodno otvoren za novu sredinu i prvi izazov u talijanskom prvenstvu.

Iako s Augsburgom ima ugovor do ljeta 2028. godine, njemački prvoligaš spreman je saslušati ponude. Talijanski mediji navode da za njegov transfer traži oko pet milijuna eura, iznos koji Torino smatra prihvatljivim nakon višemjesečnog praćenja hrvatskog reprezentativca.

Prošle sezone Jakić je upisao 26 nastupa i postigao dva pogotka. Osim kvalitete u veznom redu, Torino posebno cijeni njegovu svestranost jer može igrati i na poziciji desnog beka, kao i u srcu obrane kada je to potrebno. Upravo je na desnoj strani obrane nastupao i za hrvatsku reprezentaciju, što dodatno povećava njegovu vrijednost.

Interes Torina za Jakića traje već dulje vrijeme. Tuttosport je još početkom srpnja pisao kako ga u klubu vide kao idealnog borca u sredini terena, igrača koji bi se svojim stilom igre brzo uklopio u zahtjeve Serie A.

Pregovori tada nisu ozbiljnije odmaknuli jer je Torino prvo morao riješiti situaciju s postojećim veznjacima, no sada su razgovori ponovno aktivirani. Budući da Augsburg traži oko pet milijuna eura, očekuje se da financijski uvjeti neće predstavljati veliku prepreku.

Jakić je u Bundesligu stigao 2021. godine iz Dinama, najprije na posudbu u Eintracht Frankfurt, koji je potom otkupio njegov ugovor. S frankfurtskim klubom osvojio je Europsku ligu, a nakon toga preselio je u Augsburg, gdje je prvo igrao na posudbi prije nego što je transfer postao trajan.

U Torinu vjeruju da bi upravo hrvatski reprezentativac mogao donijeti dodatnu čvrstinu i iskustvo u sredinu njihove momčadi. Ako pregovori budu tekli prema očekivanjima, Jakić bi uskoro mogao otvoriti novo poglavlje karijere u talijanskom nogometu.