Vatreni i miljenik Dinamovih navijača imaju novog trenera: Talijanska legenda ‘otela’ posao Hrvatu

Bivši branič AC Milana 39-godišnji Ignazio Abate trebao bi postati trener Torina za kojeg igraju hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić i bivši igrač Dinama Sandro Kulenović.
Talijanski mediji su objavili da je postignut načelan dogovor i da bi Abate trebao potpisati dvogodišnji ugovor.
Protekle sezone Talijan je ugodno iznenadio predvodeći Juve Stabiju do sedmog mjesta u drugoj talijanskoj ligi, a sada mu se ukazala velika prilika da sjedne na klupu Il Tora, koji su već nekoliko sezona u fazi stagnacije.
Tijekom igračke karijere upisao je više od 200 nastupa za AC Milan, s kojim je osvojio jedan naslov prvaka Italije i dva superkupa. Konkurenti za trenerski posao u Torinu, koji je protekle sezone završio na 12. mjestu Serie A, bili su mu hrvatski stručnjak Ivan Jurić, koji je već sjedio na klupi Torina, te Eusebio Di Francesco i Alberto Gilardino.
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