Vatreni dobiva novog trenera: Vodit će ga talijanska legenda koja je Azzurrima donijela Svjetsko prvenstvo

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Fiorentina je imenovala bivšeg talijanskog braniča Fabia Grossa za novoga trenera, priopćio je klub Serie A u ponedjeljak, a 48-godišnjak je potpisao dvogodišnji ugovor.

Grosso, koji je zabio pobjednički jedanaesterac za Italiju u pobjedi nad Francuskom u raspucavanju kaznenih udaraca u finalu Svjetskog prvenstva 2006., započeo je svoju trenersku karijeru u Serie B s Barijem i Hellas Veronom, prije nego što je preuzeo Bresciu, Sion, Frosinone i Olympique Lyon.

Njegova posljednja uloga bila je u Sassuolu, gdje je u svojoj prvoj sezoni izborio promociju, a nakon što ih je prošle sezone doveo do sredine tablice Serie A, Grosso je u četvrtak sporazumno napustio klub.

„Nikad ne volim davati obećanja“, rekao je Grosso u izjavi za Fiorentinu, „ali svjestan odgovornosti koje me čekaju, odmah osjećam da mogu jamčiti ozbiljnost, profesionalnost i uključenost u izgradnju momčadi koja ima hrabrosti i ambicije.“

Fiorentina se u posljednjoj sezoni borila s ispadanjem, a Stefano Pioli je otpušten u studenom nakon 10 utakmica bez pobjede. Paolo Vanoli preuzeo je vodstvo i doveo ih do 15. mjesta, prije nego što je u petak napustio klub.

Za Fiorentinu je ove sezone redovito igrao Marin Pongračić, stoper koji se našao na popisu Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo.