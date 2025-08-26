Vardy (38) u pregovorima s novim talijanskim prvoligašem

Jedan od najboljih strijelaca u povijesti Premier lige 38-godišnji Jamie Vardy pregovara s novim talijanskim prvoligašem Cremoneseom.

Cremonese je odlično ušao u novu sezonu, prošlog vikenda pobijedio je u gostima AC Milan s 2:1. Talijanski mediji ističu da je Cremonese jako zainteresiran za dolazak Vardyja , koji je postao slobodan igrač nakon što je Leicester ispao u drugu ligu, te može doći bez odštete.

Vardy je za “Lisice” igrao 13 godina, a vrhunac karijere doživio je u sezoni 2015/16., kada je Leicester pod vodstvom trenera Claudija Ranierija postao prvak Engleske. Te sezone Vardy je bio drugi strijelac Premiershipa sa 24 gola, samo jednim manje od Harryja Kanea.

Vardy je sa 145 pogodaka na 14. mjestu najboljih strijelaca u povijesti Premier lige. Unatoč visokim igračkim godinama i dalje “ima nos” za gol, pa je prošle sezone zabio deset pogodaka, a tome je dodao i četiri asistencije.