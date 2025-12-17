Valinčića žele četiri talijanska kluba! Dinamo ga prodaje i za više od 15 milijuna eura?

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Menadžer dinamovca komentirao je ima li ponuda.

Talijanski novinar Gianluca Di Marzio objavio je da bi Inter ove zime mogao dovesti Dinamovog beka Morisa Valinčića. Sve je komentirao njegov menadžer Adrian Aliaj.

“Trenutačno mislim da transfer na zimu nije opcija, on se mora vratiti i objektivno je da bude na ljeto. Nije realno da Valinčić u siječnju postane zamjena za Dumfriesa, ako ovaj bude duže izvan akcije zbog ozljede jer i Morisu treba još nešto vremena. Ne bih volio forsirati”, poručio je Valinčićev menadžer Adrian Aliaj za Sportske novosti pa dodao tko je sve zainteresiran:

“Za Morisa su zainteresirani Inter, Milan, Lazio i pogotovo Napoli, no nitko još nije dao ponudu. Dva su kluba prije mjesec i pol dana rekla da bi voljeli završiti posao na zimu i ostaviti ga u Dinamu do ljeta, kao što je lani bio slučaj s Petrom Sučićem.”

Komentirao je i visinu transfera.

“Bit će koliko netko ponudi, a kad me ovako pitate načelno, Valinčićeva cijena je između 16 i 18 milijuna eura. Vjerujem da možemo doći do takvih cifri. On bi mogao biti najskuplji desni bek ikad koji je otišao iz Hrvatske…”