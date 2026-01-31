Udinese poslao službenu ponudu za Mlačića

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Zahuktava se borba za talentiranog Hajdukovog stopera Branimira Mlačića.

Prema informacijama talijanskog novinara Fabrizija Romana, Udinese je poslalo službenu ponudu za mladog stopera. Romano nije naveo kolika je odšteta u pitanju, ali je naglasio da traju pregovori s igračevim kampom, ali i s klubom oko ponude.

Mlačića nema u sastavu Hajduka koji igra s Goricom pa je očito da je transfer samo pitanje trenutka. Ranije je Inter bio zainteresiran za mladog stopera, ali Mlačić nije bio siguran je li mu to pravi korak za nastavak karijere zbog minutaže.