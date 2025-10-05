U Torinu mirovale mreže: Pulišić propustio realizirati penal, Modriću cijeli susret

Podijeli :

Nderim Kaceli/IPA Sport via Guliver

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova.

Tragičar utakmice bio je gostujući napadač Christian Pulišić koji je u 53. minuti promašio jedanaesterac. Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za goste, a upravo su nakon njegovih lopti “Rossoneri” imali najbolje prilike na susretu.

Nakon skromnog prvog dijela u nastavku susreta smo vidjeli daleko bolju igru, ali ne i golove.

Juve je u 48. minuti imao odličnu priliku. S desne strane je ubacio Conceicao, a iz neposredne blizine je pucao Federico Gatti, međutim, Mike Maignan je fantastično obranio.

Četiri minute kasnije gosti su dobili jedanaesterac. Modrić je uputio odličnu loptu prema Santiagu Gimenezu kojeg je oborio Lloyd Kelly, a sudac Marco Guida pokazao na bijelu točku. Pucao je Christian Pulišić prebacivši cijela vrata.

Milan je imao veliku priliku i u 73. minuti, ovoga puta iz blizine je bio neprecizan Rafael Leao. Tri minute kasnije s ruba kaznenog prostora pucao je Lois Openda, ali ravno u gostujućeg vratara.

Posljednju priliku na utakmici imali su gosti, Modrić je još jednom fantastičnom loptom uposlio Leaa, koji nije uspio najbolje zahvatiti loptu, pa je Michele Di Gregorio lgano obranio njegov udarac.

Zanimljivo, bio je to već peti uzastopni remi torinskog sastava kojeg vodi Igor Tudor, dok je Milan prekinuo niz od pet uzastopnih pobjeda.

Na ljestvici vodi Napoli sa 15 bodova koliko ima i Roma na drugom mjestu. Milan na trećoj poziciji ima dva boda manje, a zatim slijede Inter i Juve sa po 12 bodova.