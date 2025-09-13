Tudorov Juventus u ludoj utakmici svladao Sučićev Inter golom Crnogorca u nadoknadi

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Najveći derbi 3. kola Serie A odigran je u Torinu, gdje je Juventus u uzbudljivoj utakmici svladao Inter rezultatom 4:3, ispunivši sva očekivanja navijača. Ovo je treća uzastopna pobjeda za Juventus u prvenstvu, a hrvatski trener Igor Tudor može biti itekako zadovoljan kako je njegova momčad otvorila sezonu.

Domaćin je poveo u 14. minuti preko engleskog stopera Lloyda Kellyja, no Hakan Çalhanoğlu izjednačio je za Inter u 30. minuti. Samo osam minuta kasnije Kenan Yıldız ponovno dovodi Juventus u vodstvo pa se na poluvrijeme otišlo s rezultatom 2:1.

Çalhanoğlu je svojim drugim pogotkom u 65. minuti donio novo izjednačenje, a u 76. minuti Marcus Thuram doveo je Inter u vodstvo. Međutim, Juventus se brzo vratio – tri minute kasnije Khéphren Thuram, Marcusov mlađi brat, zabija za 3:3.