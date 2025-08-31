Tudor s Juveom slavio u Genovi, Vlahović pogodio za minimalnu pobjedu

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Nogometaši Juventusa pobijedili su na gostovanju u Genovi s minimalnih 1-0 i nalaze se među četiri momčadi koje su ostvarile po dvije pobjede na startu nove sezone talijanske Serie A.

Momčadi Igora Tudora tri boda je donio Dušan Vlahović golom u 73. minuti.

Po šest bodova nakon dva kola imaju prvak Napoli, Juventus, Cremonese i Roma. Genoa je osvojila jedan bod i jedna od tri momčadi koje u prva dva kola nisu postigle pogodak.

Među njima je i Torino koji je pred svojim navijačima u nedjelju odigrao 0-0 protiv Fiorentine. Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za domaću momčad, a kod gostiju je to isto učinio Marin Pongračić. Oba hrvatska reprezentativca su dobila žute kartone, Vlašić u prvom, a Pongračić u drugom poluvremenu.