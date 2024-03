Tudor: Rekao sam igračima da me mogu tražiti bilo što osim novca

Podijeli :

AP Photo/Daniel Cole via Guliver

Hrvatski trener Igor Tudor službeno je predstavljen kao novi trener Lazija.

“Kada gledam Lazio vidim jaku momčad koja ima od svačega pomalo”, rekao je hrvatski trener Igor Tudor koji je ove subote službeno predstavljen talijanskim novinarima kao novi trener Lazija.

Tudor se vratio u talijanski nogomet gdje je kao igrač boravio jako dugo noseći dres Juventusa. Kao trener je u istom klubu bio pomoćnik Andree Pirla, dva puta je vodio Udinese, a jednom Veronu.

“Dolazak u Rim? Pa, to je Lazio. Ako te takav klub zove i želi dolazak se podrazumijeva”, rekao je Tudor pa odgovorio na pitanje o tome osjeća li se kao general s obzirom na navodnu strogoću u radu:

“Ne, to nije dobar opis. Ovdje sam četiri dana i još nisam morao vikati. U Italiji je radni mentalitet na visokoj razini, ovdje je lakše raditi. Naravno, ponekad moraš stimulirati igrače. Izvan terena me mogu pitati bilo što. Rekao sam igračima da me mogu tražiti bilo što osim novca”, kaže Tudor.

Kao trener izvan Italije radio je u Hajduku, bio je u PAOK-u, u turskim klubovima Karabuksporu i Galatasarayju, dok je prije Lazija posljednji posao obavljao u Marseilleu.

“Radio sam u mnogim zemljama, ali nigdje ne postoji nogometna radna etika kao što je u Italiji. Treninzi su zahtjevni, a naravno da će i na ovom poslu veliki dio toga ležati na motivaciji. Duljina ugovora? Stvarno mi nije važna, jer ako ne budem dobar sam mogu otići već sutra. Ukoliko bude sve u redu, posao funkcionira, a momčad niže uspjehe, naravno da ostajem.”

“Moj dobar prijatelj Bokšić je igrao ovdje, to me također povezuje s Lazijom. On je ispisao povijest s ovim klubom. Nedavno smo se čuli, on često dolazi u Rim”, rekao je Tudor.

U prve dvije utakmice Tudor će voditi protiv Juventusa, prvo 30. ožujka u prvenstvu u Rimu, a potom slijedi gostovanje u Torinu u Kupu. Nakon toga na rasporedu je veliki rimski derbi protiv Rome 6. travnja.

Lazio je trenutačno na devetom mjestu ljestvice Serie A.