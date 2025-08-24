Tudor pobjedom otvorio sezonu, Pašalić asistirao na Jurićevom debiju u Atalanti

Podijeli :

xNicoloxCampox via Guliver

U posljednja dva nedjeljna ogleda u talijanskoj Serie A sudjelovala su dva hrvatska trenera, Igor Tudor i Ivan Jurić. Tudor je svoj Juventus odveo do pobjede od 2:0 protiv Parme dok je Jurić u prvoj službenoj utakmici s Atalantom odigrao 1:1 s novim prvoligašem Pisom.

Juventus je dominirao protiv Parme koja igra s novim trenerom Carlosom Cuestom. Međutim, Stara dama je do pogotka došla tek u 59. minuti, a strijelac je bio Jonathan David, novo pojačanje.

Nakon toga su Torinjani dobili i crveni karton, odnosno dobio ga je Andrea Cambiasso u 83. minuti. Nije to omelo Juventus jer je minutu kasnije Dušan Vlahović zabio za konačnih 2:0 i pobjedu Tudorove momčadi na otvaranju.

Ivan Jurić debi nije odradio kako su se mnogi nadali. U 26. minuti je njegov branič Isak Hien zabio autogol te je tako doveo novu momčad Serie A u vodstvo. Atalanta je nakon toga pritiskala te je u 50. minuti Gianluca Scamacca na asistenciju Marija Pašalića zabio za 1:1. Do kraja utakmice Atalanta nije uspjela do pobjede te je Jurić u debiju došao samo do boda.