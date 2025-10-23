Tudor ostaje pozitivan: ‘Imamo još pet utakmica, možemo do visokih pozicija’

Podijeli :

Marco Canoniero via Guliver Images

Hrvatski nogometni trener Igor Tudor, koji je s Juventusom u početna tri kola Lige prvaka osvojio dva boda, uvjeren je da će njegova momčad krenuti s pobjedama nakon tijesnog poraza 0:1 kod Real Madrida.

“Moj je dojam da je ekipa bila dobra i napravila što je mogla. Nedostajao nam je samo gol”, izjavio je Tudor na konferenciji za medije podno stadiona Santiago Bernabeu.

“To je najteži mogući stadion za igrati, ali mi smo s njega otišli dojma da smo zaslužili više”, istaknuo je.

Real Madrid je pobijedio s 1:0 golom Judea Bellinghama u 58. minuti. Juventus je time nastavio niz bez pobjede nakon što je prethodno odigrao 4:4 s Borussijom Dortmund i 2:2 s Villarrealom.

“Imamo dva boda od devet, ali igrali smo protiv Borussije Dortmund, Villarreala, Real Madrida… Izgubiti na Bernabéuu je nešto što se događa. Ostalo nam je još pet utakmica i uvjereni smo da možemo dosegnuti visoku poziciju”, rekao je Tudor.

Juventus će u idućem kolu igrati sa Sportingom iz Lisabona, a onda s norveškim Bodo Glimtom.

Tudor je od ožujka trener kluba iz Torina s kojim je u ukupno 23 utakmice upisao 10 pobjeda, 8 remija i 5 poraza.