Tudor održao prvu presicu kao trener Juventusa, otkrio je dvije anegdote sa Zidaneom i Del Pierom

Igor Tudor naglasio je važnost brzog početka rada u Juventusu nakon što je preuzeo klupu od Thiaga Motte kao privremeni trener. Osvrnuo se na područja u kojima momčad treba napredovati te u šali istaknuo da bi volio "10-godišnji ugovor" na Allianz stadionu.

Tudor je službeno postao trener u nedjelju, započeo rad na terenu u ponedjeljak, u srijedu dočekao reprezentativce te u četvrtak održao uvodnu konferenciju za medije.

Konferenciju je otvorio zahvalom upravi kluba:

“Zahvaljujem direktoru i cijelom klubu na ovoj prilici. Dat ću sve od sebe da obavim posao koji treba biti odrađen.”

Dodao je da ima puno emocija jer ‘svatko želi trenirati Juventus’, ali i naglasio da nema izgovora: “Imamo dobre igrače, ali malo vremena za rad. Nikada u životu nisam tražio izgovore, tražim izazove i preuzimam odgovornost.”

Tudor je opisao sebe kao trenera koji donosi odluke srcem:

“Ako osjetim da je nešto ispravno, nastavljam, ako nije, odlazim. No, to ovdje nije slučaj. U ovom poslu živimo u sadašnjosti. Volio bih imati 10-godišnji ugovor, ali to ne mijenja ništa – moram raditi svoj posao.”

Novinare je zanimalo što nije funkcioniralo prije njegovog dolaska, ali Tudor nije želio komentirati Mottin rad:

“Objašnjavati što je bilo prije mene nije korektno. No, vidim gdje možemo napredovati.”

Posebno je istaknuo važnost prekida:

“Prekidi su ključni, mogu donijeti bodove. Postaju sve važniji u modernom nogometu i na tome moramo raditi.”

Također je govorio o potrebi za ravnotežom između agresivnosti i taktičke discipline:

“Moramo raditi na svim aspektima, ali i brzo djelovati. Ne odričemo se ničega. Volim napadati, ali ne želim ni primati golove.”

Potvrdio je da će Manuel Locatelli biti kapetan, ali je istaknuo da još nije upoznao sve lidere momčadi. Također je govorio o promjeni kulture u nogometu u odnosu na prošla desetljeća:

“Prije 20-30 godina bilo je više osobnosti svuda. U Juventusu nije važno jesi li mlad ili star – moraš biti jak.”

Tudor je podijelio dvije anegdote iz svog igračkog razdoblja u Juventusu, prisjećajući se Zidanea i Del Piera kao simbola poniznosti i timskog duha:

“To ću oslikati s dvije anegdote dok sam bio ovdje kao igrač. Čekao sam na fizioterapiju, bio sam na redu kada se oslobodio ležaj, ali tada je naišao Zinedine Zidane. Maknuo sam se i prepustio mu mjesto, ali on je to odbio i rekao da je moj red. Zatim, nakon treninga sam skinuo čarape i bacio ih. Došao je Alex Del Piero i naložio mi da ih pospremim. Ove dvije krasne priče vam govorim da vam kažem koliko mi znači biti ovdje.”

Juventus je trenutno peta momčad talijanskog prvenstva, a Tudorov cilj je plasman među najbolje četiri momčadi koji sljedeće sezone vodi u Ligu prvaka.