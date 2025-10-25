Tudor o strahu od otkaza: ‘Iskreno, uživam i osjećam se odlično’

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Juventus u nedjelju od 20.45 sati ide u goste kod Lazija u sklopu 8. kola Serie A.

Trener Juventusa Igor Tudor suočava se s velikim pritiskom nakon niza od sedam utakmica bez pobjede. Unatoč lošim rezultatima, hrvatski stručnjak na konferenciji za medije bio je optimističan i pun samopouzdanja.

Novinari su ga pitali kako se osjeća.

“Osjećam se odlično. Osjećaj nakon Madrida je pozitivan iako smo izgubili. Postoji želja za radom, da budemo momčad i pokušamo pobijediti”, izjavio je Tudor.

Osvrnuo se i na pritisak.

“Strah od otkaza? Iskreno, uživam, lucidan sam i u poteškoćama, sve mi je vrlo jasno i to mi daje snagu koju u drugim trenucima ne bih imao.”

Dodao je kako je momčad spremna za izazov na Olimpicu.

“Momčad je motivirana i željna sutra odigrati dobru utakmicu”, poručio je Tudor.