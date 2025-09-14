Tudor nakon ludog derbija: ‘Ne znam jesmo li zaslužili ovu pobjedu’

Podijeli :

Najveći derbi 3. kola Serie A odigran je u Torinu, gdje je Juventus u uzbudljivoj utakmici svladao Inter rezultatom 4:3, ispunivši sva očekivanja navijača.

Ovo je treća uzastopna pobjeda za Juventus u prvenstvu, a hrvatski trener Igor Tudor može biti itekako zadovoljan kako je njegova momčad otvorila sezonu.

Istaknuo je i sam trener da je zadovoljan zbog osvojena tri boda, ali priznao i da nije siguran jesu li zaslužili pobjedu.

“U ovakvoj utakmici nema favorita. Inter ima ogromnu kvalitetu, svjetska su klasa. Naša izvedba nije bila ono što smo mogli, pogotovo u smislu presinga, ali glad onih koji su ušli pomogla nam je da ostvarimo ovu pobjedu. Ne znam je li bila zaslužena, ili bi remi bio pošten, ali to je nogomet”, priznao je hrvatski trener za DAZN.

“Bila je to luda utakmica, puno golova, uspona i padova, na kraju smo jako sretni što smo pobijedili sjajnu momčad visoke kvalitete. Zadovoljni smo, bila je to treća utakmica, imamo ih još 35”, rekao je i komentirao Adžića koji je bio neočekivani junak s klupe te zabio za pobjedu u nadoknadi:

“Posljednjih pet-šest mjeseci radimo s njim jer vjerujemo u njegovu kvalitetu. Pokušavali smo promijeniti neke navike koje nam se nisu sviđale, a on je to prihvatio s pravim stavom.

Cijeli tjedan smo vidjeli da je u dobroj formi i imali smo ideju da ga ubacimo. Ima udarac iz daljine koji je iskreno rijedak u nogometu. Mora uzeti ovaj gol kao znak da nastavi raditi još jače”.