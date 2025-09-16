Tudor je uveo promjenu u Juventus, sada je to drugačija ‘Stara dama’

Podijeli :

Marco Canoniero via Guliver Images

Numbers Don’t Lie powered by Sofascore, nova emisija na CBS Sports Golazo Networku, nogometne priče pretvara u analize potkrijepljene podacima. Ovoga tjedna naglasak je stavljen na Juventus Igora Tudora, probleme Rúbena Amorima u Manchester Unitedu te na nadolazeće okršaje engleskih i španjolskih klubova u Ligi prvaka.

Igor Tudor probudio Juventus

Derbi d’Italia koji se ovog vikenda igrao u Torinu, još jednom je pokazao da je utakmica Juventusa i Intera postala sinovim za spektakl. U posljednja tri susreta postignuto je šesnaest pogodaka, samo ih je El Clasico imao više. Ove subote, Tudor je u ludoj završnici pobijedio Inter 4:3, pogotkom Vasiija Adžića u posljednjim trenucima. Adžić je zabio s 32,1 metra, što je pogodak s najveće udaljenosti ove sezone u Seriji A.

POVEZANO Tudor najavio okršaj s Kovačem: ‘Moramo vidjeti gdje ih možemo povrijediti’ VIDEO / City u gradskom derbiju uvjerljivo svladao United: Vratio se Gvardiol, Donnarumma debitirao

Iza svega stoji i jasna taktička promjena Igora Tudora. Dok je momčad pod Thiagom Mottom tražila strpljivost i imala prosjek od 52,7 dodira prije udarca, Tudor je skratio taj proces na 48,9. Juventus sada više riskira i oslanja se na udarce iz daljine – čak 22,6% golova dolazi izvan šesnaesterca. Podaci jasno pokazuju da se radi o drukčijem Juventusu.

No, Tudorov izazov ne mjeri se samo u Italiji. Njegov dosadašnji europski učinak ostavlja nekoliko upitnika. Tijekom karijere u Hajduku, PAOK-u, Galatasarayu i Marseilleu osvajao je između 0,5 i 1,5 bodova po utakmici u UEFA-inim natjecanjima. Za klub poput Juventusa, s ambicijama u Ligi prvaka, to jednostavno nije dovoljno. Već večeras Torineze čeka Borussia Dortmund Nike Kovača i Tudor mora pokazati da pripada i na najveću europsku scenu.

Amorim jedan od najneuspješnijih trenera Uniteda

U Engleskoj se igrao još jedan veliki derbi, onaj gradski između Manchester Cityja i Manchester Uniteda.

Unitedov 3:0 poraz od Cityja bio je još jedan podsjetnik na dubinu krize. Rúben Amorim ostvaruje prosjek od samo 1,34 boda po utakmici, najslabiji učinak jednog Unitedova trenera s više od 25 utakmica još od 1940-ih. Njegova momčad zabija tek 1,16 golova po utakmici unatoč tome što je četvrta u Premier ligi po broju udaraca, ali s mizernom realizacijom od 7,4%. Niti obrambeno stvari nisu bolje: primaju 1,58 pogodaka po susretu i čuvaju mrežu netaknutom u tek 16% utakmica. Amorim ustraje na svojoj filozofiji i formaciji 3-4-3, no brojevi otkrivaju momčad koja ne napreduje.

POVEZANO KVIZ / Koliko ste spremni za novu sezonu Lige prvaka?

La Liga vs. Premier Liga na otvaranju Lige Prvaka

I dok United tone u domaćem prvenstvu, Liga prvaka od večeras donosi najveće europske dvoboje. Već prvo kolo nudi četiri izravna okršaja engleskih i španjolskih klubova.

Arsenal putuje na San Mamés u goste Athletic Clubu, a londonski klub stiže s obranom koja je prošle sezone primila samo 0,89 golova po utakmici – peti najbolji učinak u “ligama petice”.

Posebno intrigira ogled Liverpoola i Atlético Madrida. Florian Wirtz, koji je u Leverkusenu bio jedan od najboljih, oduševljavao je driblinzima. Imao je u prosjeku 4,64 uspješnih driblinga po utakmici, uz prosječnu Sofascore ocjenu 7,65. U Liverpoolu zasad djeluje kao sjena tog igrača. Njegov učinak pao je na 1,40 driblinga i prosječnu Sofascore ocjenu 6,48. Istovremeno, Liverpoolov napad gubi oštrinu: broj velikih prilika pao je s 3,8 na 2,2 po susretu, a udarci sa 16,5 na 14,4 po utakmici.

Tottenham i Villarreal također se susreću, oba s brojnim novim igračima. Dok španjolska pojačanja donose iskustvo s čak 90 europskih nastupa novih pojačanja, Spursi imaju ofenzivnu snagu: njihovi novi igrači zabili su 20 golova u UEFA-inim natjecanjima, naspram osam Villarrealovih.

U dvoboju Newcastlea i Barcelone sve oči bit će uprte u Laminea Yamala, ako će mladi Španjolac zaigrati zbog ozljede. S njim Katalonci pobjeđuju u 74,6% utakmica, bez njega tek u 64,3%.

Numbers Don’t Lie powered by Sofascore na CBS Sports Golazo Networku svakog ponedjeljka donosi upravo ovakve priče. U vremenu kad je nogomet prepun emocija, podaci su ti koji donose jasnoću. Emisija pretvara brojke u priče koje pokazuju što se stvarno događa na terenu, a gledatelji je mogu besplatno pratiti i na YouTubeu, na ovom linku.