Tudor je preporodio Juventus, Englezi oduševljeni: ‘Trebali su nešto – injekciju energije, svrhe, bijesa, života…’

Ovi rezultati vratili su Juventusu izglede za plasman u Ligu prvaka, osobito ako četvrto mjesto bude dovoljno za ulazak u elitno natjecanje. Trenutno ga Juventus dijeli s Bolognom, obje ekipe imaju po 56 bodova, dok ispred njih stoji Atalanta s 58. Iza su Lazio (55), Roma (53) i Fiorentina (52), što potvrđuje koliko je borba napeta.

“Juventus je trebao nešto – injekciju energije, svrhe, bijesa, života. Izgledalo je kao da im je energija iscurila pod Thiagom Mottom, četiri poraza u šest utakmica bila su samo dio priče koja nije imala sretan kraj. To nije klub koji često mijenja trenere tijekom sezone – to su učinili samo devet puta od Drugog svjetskog rata, a niti jednom u 13-godišnjoj vladavini predsjednika Andreje Agnellija. Klub je sada na pravom putu do Lige prvaka”, piše The Guardian.

U tekstu se također naglašava da je Tudor odmah napravio taktičke promjene, odbacivši formaciju 4-2-3-1 prethodnog trenera i vratio se svojoj omiljenoj 3-4-2-1, uz pristup koji favorizira snažan presing i igru “jedan na jedan”.

“Tudor je odmah odbacio 4-2-3-1 formaciju koju je koristio njegov prethodnik, zamijenivši je svojom omiljenom 3-4-2-1. Ranije je Giana Piera Gasperinija opisao kao ‘model koji treba slijediti’ i potiče igrače da se angažiraju u duelima jedan na jedan”, zaključuje Guardian.

Raspored do kraja sezone također ide na ruku Tudoru – kod kuće ih čekaju dvoboji s Lecceom, Monzom i Udineseom, dok u gostima igraju protiv Parme, Bologne, Lazija i Venezije. Borba za Ligu prvaka ulazi u ključnu fazu, a Tudor za sada izgleda kao čovjek koji Juventusu može vratiti energiju i pobjednički mentalitet.