Tudor je dobio otkaz u Juventusu

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

Najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je ovu vijest.

Igor Tudor dobio je otkaz u Juventusu nakon što je izgubio 1:0 kod Lazija u osmom kolu Serie A. To je Juventusu treći poraz zaredom jer je prethodno izgubio kod Coma (2:0) također u prvenstvu te kod Reala (1:0) u Ligi prvaka.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Romano piše kako su mu iz kluba odluku priopćili jutros. Njegova privremena zamjena na klupi Stare dame bit će Massimo Brambilla dok klub ne pronađe novog trenera.

Tudorov Juventus je tako osam utakmica bez pobjede jer je prije ova tri poraza nanizao pet remija, što je najgori niz kluba od 2009.

Tudor je na klupu Stare dame stigao krajem ožujka, nakon što je zbog loših rezultata otpušten Thiago Motta.