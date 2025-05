Tudor izveo Crnogorca nakon samo 9 minuta: ‘Čudan potez, priznajem’

Podijeli :

(AP Photo/Andrew Medichini via Guliver

Nogometaši Lazija i Juventusa u izravnom su dvoboju za plasman u Ligu prvaka u susretu 36. kola talijanskog prvenstva igrali 1:1.

Gostujuća momčad koju vodi Igor Tudor iako znatno oslabljena stigla je do prednosti kada je Kolo Muani (51) glavom u mrežu proslijedio ubačaj McKennieja. To je vodstvo Juventus, iako je od 60. minute bio s igračem manje zbog isključenja Kalulua, držao sve do šeste minute sudačke nadoknade kada je Vecino (90+6) bio najspretniji u gužvi te poravnao na 1:1.

Igor Tudor je u završnic iz igre izvadio zamjene Francisca Conceicaa i Vasilija Adžića kako bi uveo Dušana Vlahovića i Federica Gattija. Adžić je tada bio na terenu svega devet minuta nakon što je zamijenio Kola Muanija.

“Gatti se tek oporavio od prijeloma, nije trenirao s ostatkom momčadi, još je šepao, ali smo ga poveli misleći da bi mogao odigrati pet minuta ako zatreba. Izveo sam dvojicu mladića koji su ušli u igru, odmah sam im se ispričao u svlačionici.

Rijetko se to događa i nije mi bilo drago, ali morao sam to učiniti jer su nam na kraju trebali iskustvo i visina da bismo pomogli momčadi. Bio je to čudan potez, priznajem, ali opet bih isto napravio”, rekao je Tudor.