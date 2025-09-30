Trener Lazija o Bašiću: ‘Bio je privremeno isključen, ali…’

Podijeli :

Antonio Balasco via Guliver Images

Lazio je u gostima pobijedio Genou 3:0 u petom kolu talijanske Serie A.

Golove za rimski klub postigli su Matteo Cancellieri u četvrtoj minuti, Valentin Castellanos u 30. minuti i Mattia Zacchani u 63. minuti.

Za Lazio je cijelu utakmicu odigrao Toma Bašić, i to nakon skoro dvije i pol godine za momčad Lazija.

POVEZANO Bašić ‘uskrsnuo’ u prvih 11 nakon više od dvije i pol godine, Lazio uvjerljiv na gostovanju

“Ako igrate s ovakvom predanošću, možete igrati u bilo kojoj formaciji. Zadovoljan sam jer smo u teškom tjednu odigrali dobre utakmice. Uzeo sam Lazio u teškim trenucima. Na kraju, preokrenuli smo situaciju. Odlučio sam da ću voditi ovu momčad. Drugačija odluka činila bi se kao izdaja za navijače.

Što se tiče Bašića, bio sam jasan u kolovozu. Bio je privremeno isključen iz momčadi za talijansko prvenstvo, ali uvijek sam ga smatrao dijelom momčadi. Uvijek je trenirao s nama, drži konstantu i marljiv je. Nije ovo bila laka noć za njega, ali odgovorio je na izazove na najbolji način”, rekao je trener Lazija Maurizio Sarri nakon utakmice.