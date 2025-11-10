Trener Lazija direktan: ‘Vrijeme je za strane suce, situacija je ozbiljna’

Podijeli :

Nicolò Campo via Guliver Images

U derbiju 11. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na San Siru pobijedio Lazio 2:0 preuzevši vrh ljestvice.

Domaćin je poveo već u trećoj minuti utakmice golom Lautara Martineza. Bio je to prvi gol koji je rimski sastav primio nakon četiri utakmice.

Posljednji ligaški gol Lazio je primio u 90. minuti utakmice protiv Torina koja je završila 3:3. Potom je sačuvao nedirnutu mrežu u susretima protiv Atalante (0:0), Juventusa (1:0), Pise (0:0) i Cagliarija (2:0). Sjajnu seriju je prekinuo Martinez u trećoj minuti dvoboja.

Pobjedu Nerazzurra potvrdio je Ange Bonny u 62. minuti.

Nakon utakmice trener Lazija Maurizio Sarri rekao je da želi strane suce.

“Sudac nije imao utjecaj na rezultat. Inter bi pobijedio tko god da je sudio. Ali mislim da talijanski suci nisu dorasli zadatku. Vrijeme je da uzmemo strane suce jer situacija je ozbiljna”, rekao je trener Lazija.

Inter vodi sa 24 boda koliko ima i Roma, ali uz slabiju razliku pogodaka. Milan i Napoli imaju po 22 boda, dok je Bologna peta sa 21 bodom.