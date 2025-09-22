Trener Intera pohvalio Sučića, ali upozorio na čemu treba raditi: ‘Malo je mekan…’

Podijeli :

Jonathan Moscrop Sportimage via Guliver

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Petar Sučić bio je asistent za prvi gol milanskog Intera u 2:1 domaćoj pobjedi protiv Sassuola u zadnjoj nedjeljnoj utakmici 4. kola Serie A.

Iako je u 14. minuti bio u odličnoj poziciji za udarac prema suparničkom golu, Sučić se ipak odlučio za povratno dodavanje prema Dimarcu (14) koji je udarcem sa 15-ak metara zatresao mrežu.

Inter je poveo sa 2:0 uz veliku dozu sreće kada je udarac Carlosa Augusta (81) pogodio u blok obrambenog igrača Sassuola i završio iza leđa gostujućeg vratara da bi Cheddira (84) ubrzo potom smanjio na konačnih 2:1.

Sučić je odigrao čitav susret za Inter koji je 10. sa šest bodova, dok je Sassuolo 14. s tri boda.

O Sučić je govorio trener Intera, Cristian Chivu.

“Sučić je dobar igrač, važan kao i drugi veznjaci. Ima mjesta za napredak, a mora poraditi i na snazi. Malo je mekan u duelima, no ima kvalitetu i pokazuje da ju ima. Također, vrlo je mlad. Kod mladih igrača morate prihvatiti da imaju uspone i padove”, rekao je Chivu.