Torinski derbi prošao bez pogodaka: Vlašić igrao do 79. minute

Torinski derbi, u kojem je Juventus u subotu ugostio Torino na svom Allianz stadionu u 11. kolu Serie A, završio je bez pogodaka.

Domaća momčad je bila nadmoćna u svim statističkim podacima, uputila više od 20 udaraca, ali gostujuća obrana je izdržala bez primljenog pogotka, a logična posljedica je da je vratar Torina Alberto Paleari bio najbolje ocjenjeni igrač utakmice.

Nikola Vlašić je kao kapetan predvodio početnu postavu Torina, a igrao je do 79. minute.

I prva dva subotnja dvoboja, ComoCagliari i LecceVerona, završili su bez pogodaka.

Juventus je sa 19 bodova privremeno došao na peto mjesto, a Torino je sa 14 bodova na 11. poziciji.

Vodeći Napoli ima 22 boda, jedan više od Intera, Milana i Rome.

Milan ima priliku privremeno zasjesti na čelo ljestvice, ako dođe do pobjede u Parmi, u posljednjem subotnjem dvoboju koji će započeti u 20.45 sati.

