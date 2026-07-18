Torino pobijedio s čak 13:0, Kulenović zabio četiri gola

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(Photo by sportinfoto/DeFodi Images) via Guliver Image

Torino je s čak 13:0 pobijedio niželigaša Pinzolo Valrendenu na pripremama.

U talijanskom prvoligašu briljirao je bivši as Dinama Sando Kulenović koji je postigao četiti gola uz jednu asistenciju.

Osim Kulenovića, vrlo raspoložen bio je i mladi napadač iz pogona Primavere Tommaso Gabellini, koji je upisao hat-trick. Po dva pogotka dodali su Cesare Casadei i Gaetano Oristanio, dok su se među strijelce upisali i Giovanni Simeone te Alieu Njie.

U ovoj provjeri zbog reprezentativnih obveza odsutni su bili hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić, Marcus Pedersen i Che Adams, a utakmicu je propustio i Duvan Zapata.