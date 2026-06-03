To bi bilo to: Vlahović postaje slobodan igrač

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Talijanski novinar Nicolo Schira u srijedu javlja da dogovora između Dušana Vlahovića i Juventusa nema te će srpski napadač napustiti Staru damu kao slobodan igrač.

Posljednji pokušaj da se suradnja između srpskog napadača Dušana Vlahovića i Juventusa produži propao je u srijedu, piše talijanski insajder Nicolo Schira.

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“Dušan Vlahović odbio je ponudu Juventusa za produženje ugovora. Napadač će napustiti Juventus kao slobodan igrač”, navodi Talijan čime potvrđuje svoju najavu od prije šest dana kada je objavio da će Vlahović na kraju sezone napustiti Juventus.

Prepreka u postizanju dogovora je novac. Vlahović je tražio povećanje plaće za 30 posto što Juventusu nije odgovaralo.

Očigledno ni jedna ni druga strana nisu bile spremne popustiti, pa ćemo Vlahovića ubuduće gledati u nekom drugom klubu. U kojem, ostaje za vidjeti.