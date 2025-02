Talijanski velikan želi Gattusa! ‘Klub je već kontaktirao njegovog agenta’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Gennaro Gattuso, koji je s Hajdukom nakon 21 kola vodeći u SHNL-u, želja je talijanskog velikana Rome.

“Klub je već kontaktirao njegovog agenta Jorgea Mendesa i iskazao želju da Gattuso preuzme momčad od iduće sezone. Claudio Ranieri (73) je umoran, a ionako je uskočio voditi voljeni klub privremeno, i to tako da se samo zbog Rome vratio iz mirovine. Ime trenera iz Kalabrije i legende Milana kruži u nekoliko dobro obaviještenih izvora i sigurno je da je već poslan upit je li voljan od ljeta voditi Romu”, piše talijanski Persemprecalcio pa nastavlja:

“Izbor Rome da se fokusira na Gattusa može biti vođen željom uprave Rome da se pouzda u talijanskog trenera koji ima iskustva na domaćoj i međunarodnoj razini. Gattuso je dokazao da zna kako voditi momčad u kompliciranim situacijama i da može ostvariti značajne rezultate i u teškim okolnostima. Njegova sposobnost da motivira igrače i od njih stvori povezanu grupu mogla bi biti ključan sastojak za Romine ambicije iduće sezone.”

Talijani dodaju: “Gattuso je poznat po agresivnom i odlučnom pristupu i kao igrač i kao trener. Njegove momčadi odlikuje igra visokog intenziteta, visokog presinga i velika taktička disciplina. Preferira formacije 4-3-3 ili 4-2-3-1. Fokusiran je na solidnu i dinamičnu vezu, koja može igrati obje faze. Ovakav stil mogao bi pasati Rominoj momčadi, sastavljenoj od mladih i gladnih igrača te veterana s internacionalnim iskustvom.”

Gattuso je upravo to stekao kao trener, navodi se u tekstu. “Otkako je postao trener 2013., susreće se s kompliciranim izazovima u raznim sredinama. Od Palerma, gdje je trajao samo par utakmica, preko grčkog OFI-ja, gdje je pokazao veliki karakter i borbeni duh iako je klub bio u teškoj financijskoj situaciji. Zatim se vratio u Italiju, gdje je Pisu doveo do Serie B, pokazujući taktičke i motivacijske vještine. To mu je otvorilo vrata Milana, gdje je od 2017. do 2019. došao blizu plasmana u Ligu prvaka te promovirao mlade igrače.

Slijedio je posao u zahtjevnom i strasnom Napoliju, gdje se nametnuo osvajanjem kupa i dobrim rezultatima u prvenstvu. Gattuso se zatim odlučio okušati u inozemstvu, ali je brzo otišao iz Valencije i Marseillea. Trenutačno je trener splitskog Hajduka. S hrvatskim klubom ima ugovor do ljeta 2026. i pokušava ga vratiti na vrh.”