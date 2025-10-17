Talijanski novinar žestoko o Modriću: ‘Gotov igrač, Serie A je groblje slonova’

xFabrizioxAndreaxBertanix via Guliver

Stižu i one rijetke kritike iz Italije na račun kapetana Vatrenih.

Talijanski novinar Paolo Bargiggia izazvao je buru u javnosti svojim oštrim izjavama u najavi za podcast Centrocampo.

Osvrnuo na status veteranskih igrača u talijanskom prvenstvu, a posebno je prozvao veznjaka Milana, Luku Modrića, piše milannews.it.

Bargiggia je iskusne zvijezde poput Modrića, Edina Džeke i Jamieja Vardyja nazvao “gotovim igračima.”

“Modrić u Milanu, Džeko, Vardy… Gotovi igrači. Tko će ti platiti da gledaš groblje slonova? Uzeo si Riccija plativši ga 25 milijuna i igraš s nekim od 40 godina?”, zapitao se Bargiggia.

Modrić je ovog ljeta stigao u Milan kao slobodan igrač nakon 13 godina provedenih u Real Madridu, a bio je dio Milanove startne postave u svim ligaškim dvobojima.

