Talijanski novinar: Transfer Mlačića u Inter je praktički propao

Nogomet 19. sij 202610:22 0 komentara
HNK Hajduk Split

Na kraju cijele sage sve bi moglo propasti?

Talijanski novinar Matteo Moretto je na YouTube kanalu najpoznatijeg nogometnog insajdera Fabrizija Romana pojasnio zašto je došlo do zastoja u transferu Branimira Mlačića iz Hajduka u Inter. Transfer se činio gotovo pa sigurnim, ali sada bi ipak mogao propasti.

“Mlačić nije uvjeren u Interov projekt. Promijenio je menadžera, došlo je do promjena unutar operacije. Osim Udinesea, informacije o igraču tražio je i Como. U ovom se trenutku Mlačićev transfer u Inter vjerojatno neće dogoditi. Operacija je praktički propala, igrač traži drugačiji sportski projekt koji bi ga mogao prihvatiti za budućnost”, izjavio je Moretto.

Mlačić je ove sezone upao u prvu momčad Hajduka nakon ozljede Marina Skelina i nakon sjajnih nastupa privukao je na sebe interes velikih klubova. Mlačić prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna, a za seniore Hajduka upisao je 18 nastupa. Ugovor s Hajdukom veže ga do 2029.

