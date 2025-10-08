Talijanski mediji: Neymar dogodine prelazi u Napoli

Podijeli :

RobertoxCasimiro via Guliver

Neymar (33) je jedan od najpoznatijih nogometaša svoje generacije. Profesionalnu karijeru započeo je u Santosu, gdje je brzo postao istaknuti igrač. Godine 2013. prelazi u Barcelonu, što označava početak njegovog uspona na svjetskoj sceni. Tamo je zajedno s Messijem i Suarezom činio slavni napadački trojac "MSN", koji je dominirao španjolskim i europskim nogometom.

Tijekom vremena provedenog u Barceloni osvojio je brojne trofeje, među kojima su i Liga prvaka te dva naslova španjolskog prvaka. U 2017. godini prelazi u PSG u transferu vrijednom 222 milijuna eura, što je i dalje najveći iznos u povijesti nogometa. U Parizu je nastavio s vrhunskim igrama, osvajao Ligue 1 titule, a 2019. je s klubom igrao i finale Lige prvaka.

Ipak, 2023. godine iznenadio je prelaskom u Saudijsku Arabiju, a početkom 2025. vratio se u Santos. Povratak u domovinu obilježile su ozljede, koje su značajno utjecale na njegovu formu i mogućnosti.

Unatoč zdravstvenim problemima, mediji spominju mogući povratak u Europu početkom 2026. godine, budući da mu krajem 2025. istječe ugovor. Prema navodima talijanske Gazzette, potencijalni novi klub mogao bi biti Napoli. Nakon što su doveli Kevina De Bruynea, aktualni prvaci Serie A traže novu zvijezdu, a Neymar bi predstavljao i velik marketinški iskorak za klub.

Trenutno, Napoli vodi u Serie A s 15 osvojenih bodova, uz jedan poraz protiv Milana. Isti broj bodova ima i Roma. Nakon predstojeće reprezentativne stanke, Napoli gostuje u Torinu, a 21. listopada ih očekuje utakmica Lige prvaka protiv PSV-a u Eindhovenu.