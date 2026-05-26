Talijanski mediji: Modrić napušta Milan i vraća se u Real?

Luka Modrić prema pisanju Tuttomercatoweba nije očekivao ovakav završetak svoje epizode u Milanu. Umjesto oproštaja obilježenog uspješnom sezonom i ovacijama na San Siru, hrvatski veznjak sezonu je zaključio razočaranjem nakon neuspjeha momčadi u borbi za plasman u Ligu prvaka.
Neuspjela završnica sezone ostavila je velik trag u svlačionici Milana, a ni Modrić, unatoč iskustvu i velikom angažmanu, nije uspio pomoći momčadi da preokrene situaciju. Do posljednjeg trenutka vjerovao je u europski cilj, zbog čega je ubrzao oporavak od ozljede jagodične kosti kako bi bio spreman za ključni susret protiv Cagliarija.
Još donedavno činilo se gotovo sigurnim da će produžiti ugovor na dodatnu godinu. Navodno je već imao načelni dogovor s trenerom Massimilianom Allegrijem i klupskim vodstvom, no prije konačne odluke želio je dobiti jasna jamstva o sportskom smjeru i ambicijama kluba.
Ipak, propušten plasman u Ligu prvaka promijenio je cijelu situaciju. Prema informacijama bliskim igraču, Modrića su posebno pogodili loši rezultati, raspad forme momčadi, nezadovoljstvo navijača i nestabilna atmosfera unutar kluba.
Iako ga mnogi smatraju jednim od rijetkih igrača koji nisu među glavnim krivcima za neuspješnu sezonu, navodno je već obavijestio Milan da želi zaključiti svoju avanturu u Italiji.
Talijanski Tuttosport piše kako bi njegov sljedeći korak mogao biti povratak u Madrid. Opcije iz Saudijske Arabije i SAD-a navodno ga nisu posebno zainteresirale, dok Real Madrid razmatra mogućnost da ga vrati u klub, ali u nekoj od funkcija unutar sportskog sektora ili uprave. Prije konačne odluke Modrić planira uzeti kratki odmor, nakon čega ga očekuju obveze s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!