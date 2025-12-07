Talijanski klub nagradit će Hrvata novim ugovorom?

Podijeli :

xAntonioxBalascox via Guliver

Hrvatski nogometaš mogao bi uskoro potpisati novi ugovor s talijanskim klubom.

Toma Bašić vrlo je blizu potpisivanja novog ugovora s Lazijom, koji bi vrijedio do 2028. godine uz mogućnost produljenja do 2029. godine.

Trener Lazija Maurizio Sarri vidi ga kao važan dio momčadi koja trenutačno drži deveto mjesto u Serie A. Od kraja rujna standardni je član prvih 11. Upisao je deset nastupa uz jedan pogodak i dvije asistencije.

Biranim riječima opisao ga je Sarri.

“Istina je da je stigao s velikim očekivanjima, a dijelom našom, dijelom njegovom krivnjom, nekako se izgubio. Nikad nisam dvojio u njegove kvalitete, a on nam to vraća sve boljim partijama. Što se tiče kretanja, možda je i najbolji igrač kojeg imamo.”