Talijanski insajder: Perišić je ponuđen bivšem klubu

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić ponovno se našao u središtu nagađanja o transferu iz PSV-a.

Prema tvrdnjama talijanskog stručnjaka za transfere Nicola Schire, 37-godišnji krilni napadač ponuđen je milanskom Interu, čime su ponovno oživjele priče o njegovu povratku u klub u kojem je ostavio dubok trag.

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Perišić je već početkom godine bio iznimno blizu povratka na San Siro, no posao je tada propao jer ga PSV nije htio pustiti usred sezone. Sam Vatreni tada nije skrivao da bi se rado vratio u Milano:

“U siječnju sam bio jako blizu povratka, ali me PSV nije pustio. Povratak? To ovisi o predsjedniku i sportskom direktoru. Znaju gdje sam, samo me trebaju pronaći”, izjavio je Perišić tijekom reprezentativnih obveza.

Prema najnovijim informacijama, Inter sada ponovno ima priliku dovesti svog bivšeg prvotimca, no zasad nije poznato jesu li Nerazzurri službeno otvorili pregovore i razmatraju li ozbiljno tu opciju.

Perišić je za Inter nastupao od 2015. do 2022. godine te u 254 službena nastupa upisao 55 pogodaka i 50 asistencija, osvojivši Serie A, Talijanski kup i Superkup.

Nakon epizoda u Tottenhamu i Hajduku, u ljeto 2024. stigao je u PSV s kojim ima ugovor do ljeta 2027. U dresu nizozemskog prvaka dosad je u 79 utakmica skupio 26 golova i 27 asistencija, dokazavši da i u 38. godini igra na vrhunskoj razini.