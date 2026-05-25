Talijanski insajder: Gattuso je odbio ponudu od 1,5 milijuna eura godišnje

Daniele Buffa Image Sport via Guliver

Talijanski insajder otkrio je da je bivši trener Hajduka imao ponudu za novi angažman.

Gennaro Gattuso odbio je ponudu Torina, tvrdi Nicolo Schira. Talijanski insajder navodi da mu je klub ponudio ugovor do 2028. godine, uz opciju produljenja na još jednu sezonu i plaću od 1,5 milijuna eura godišnje.

U isto vrijeme pojavila se i informacija da bi Gattuso mogao naslijediti Maurizija Sarrija (67) na klupi Lazija. Corriere dello Sport piše da je Sarri u napetim odnosima s vlasnikom kluba Claudiom Lotitom te je na korak do preuzimanja Lazija. Gattuso navodno želi saslušati što Lotito nudi.